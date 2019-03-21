В Китае ученые клонировали гениальную собаку-детектива

СЕГОДНЯ 13:46 2019-03-21T13:46:29+03:00

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Китайские ученые-биотехнологи клонировали собаку-детектива, которая помогла полиции раскрыть не один десяток преступлений, включая убийства. Министерство общественной безопасности страны приняло решение о необходимости клонирования талантливого пса и согласилось заплатить за эту процедуру большие деньги.

Однако ученые, которые взялись за работу, сразу предупредили, что не могут дать никаких гарантий, что клонированная собака унаследует качества и навыки полицейского любимца.

Щенку уже исполнилось два месяца, ему дали имя Куньсунь. Его «прототипом» стала семилетняя овчарка Хуахуаньмы. Эта собака признана лучшей ищейкой в стране. Чтобы обучить питомца таким навыкам, на дрессировку необходимо потратить от четырех до пяти лет, и стоит это около полумиллиона юаней - это около 4,7 миллионов рублей. В связи с этим в министерстве приняли решение, что воссоздать собаку будет намного проще, чем воспитывать какого-либо пса с нуля, передает сайт телеканала «Звезда».

Ученые биотехнологической компании Beijing Sinogene Biotechnology Co Ltd и специалисты Юньнаньского сельскохозяйственного университета изъяли образец кожи у полицейской собаки и вырастили из его клеток эмбрион, который позже подсадили собаке породы бигль. Спустя В положенный срок суррогатная мать родила щенка весом 540 г и длиной 23 см. Стоимость стоимость этой процедуры не раскрывается, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU