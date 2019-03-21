2019-03-21T13:57:17+03:00
Общество

Завершился Чемпионат России по гонкам на собачьих упряжках

Трасса в Челябинской области является одной из самых сложных
МАЛЫШЕВ Василий
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Завершился Чемпионат России по гонкам на собачьих упряжкахЗавершился Чемпионат России по гонкам на собачьих упряжках
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В Челябинской области завершился VI чемпионат России по гонкам на собачьих упряжках, получивший название «Стальной рубеж». Турнир прошел в Магнитогорске, впервые покинув территорию Центральной России.

Уральская трасса – одна из самых сложных: 10 километров по горам с перепадом высоты более трехсот метров. В этот раз на старт вышло сорок шесть участников, которые соревновались в 4 дисциплинах – «шестерках», «четверках» и «двойках» (по количеству собак в упряжке), а также скиджорингу – лыжных гонках с собакой.

Самую яркую победу по итогам двух соревновательных дней одержал Александр Дудин: в первый день он прошел большую часть трассы без одной палки, но это не помешало ему стать чемпионом России по скиджорингу среди мужчин. Участник заездов в упряжках-двойках Никита Закиров в первый день турнира разбил нарту, однако дошел с ней в руках до финиша и пересек черту. Результата, который он показал во второй день, ему хватило, чтобы завоевать в своей дисциплине «серебро», при том, что ночь ушла у него на починку снаряжения, сообщает пресс-служба Российской кинологической федерации. В рамках Чемпионата состоялись заезды самых юных каюров, младшим из которых было всего 4 года.

«Очень приятно на соревнованиях по гонкам на собачьих упряжках наблюдать детские старты, - рассказал по окончании Чемпионата президент РКФ Владимир Голубев, - смотреть, как ребята стараются, а собаки и родители им помогают. Такие мероприятия очень важны для формирования правильного отношения и к собакам, и к активному образу жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU

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