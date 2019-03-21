2019-03-21T18:29:34+03:00
Звезды

Данила Козловский снимет фильм о Чернобыльской аварии

Он же сыграет в нем главную роль
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Актер Данила Козловский.Актер Данила Козловский.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Актер Данила Козловский и продюсер Александр Роднянский представили свой новый фильм об аварии на Чернобыльской станции. Об этом Роднянский написал на своей странице в Instagram.

Как сообщают создатели, картина будет называться "Опасная вода". Сюжет фильма расскажет о трех инженерах, которые на свой страх и риск спустились в затопленный реактор, дабы предотвратить новый, еще более мощный, взрыв.

По словам Данилы Козловского, фильм должен получиться достаточно правдивым, и потому очень трагичным. Однако и элемент комедии будет присутствовать.

- "Мы хотим сделать ленту максимально впечатляющую, аттракционную, эмоциональную, которая может предложить зрителям возможность плакать, переживать, а иногда даже смеяться", - пояснил Роднянский.

Он также отметил, что для него этот фильм - и личная драма, так как он сам побывал на Чернобыльской станции через пять дней после аварии и видел все собственными глазами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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