"Меня вся эта чушь мало интересует!": актер Алексей Панин о том, что ему может грозит уголовное наказание
Скандально известному российскому актеру Алексею Панину грозить уголовное наказание по статье 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Дело в том, что на днях адвокат Александр Сергеев написал заявление в Следственный комитет. А все из-за недавнего поста в "Инстаграме" Панина, который возмутил не только адвоката, но и подписчиков эпатажного актера.
- Россия - грязная, уголовная, гомофобная страна, - заявил Алексей Панин в социальной сети.
Радио "Комсомольская правда" удалось дозвониться до скандального актера, чтобы узнать его реакцию на произошедшее и то, как он намерен защищать себя в суде.
- Мне мало интересна вся эта ерунда! Оставьте меня в покое, пожалуйста. Меня вся эта чушь не интересует. Пожалуйста!, - воскликнул Панин.
К слову, звезда фильма "Жмурки" не раз попадал в различные скандальные ситуации, которые потом вызывали у общественности волну негодования. Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года Алексея Панина сняли с рейса за пьяный дебош. Актер курил в туалете и учил других пассажиров, как правильно закрывать детектор дыма салфеткой.
А в начале прошлого года актер выложил в своем Instagram видео, где мчится на огромной скорости непристегнутым по Ленинскому проспекту в Москве. За свои "проделки" Панин задолжал ГИБДД более миллиона рублей.
Алексей Панин - о том, что ему грозит уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU