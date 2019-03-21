СЕГОДНЯ 21:43 2019-03-21T21:43:13+03:00

"Меня вся эта чушь мало интересует!": актер Алексей Панин о том, что ему может грозит уголовное наказание Фото: Александр ГЛУЗ

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Скандально известному российскому актеру Алексею Панину грозить уголовное наказание по статье 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Дело в том, что на днях адвокат Александр Сергеев написал заявление в Следственный комитет. А все из-за недавнего поста в "Инстаграме" Панина, который возмутил не только адвоката, но и подписчиков эпатажного актера.

- Россия - грязная, уголовная, гомофобная страна, - заявил Алексей Панин в социальной сети.

Радио "Комсомольская правда" удалось дозвониться до скандального актера, чтобы узнать его реакцию на произошедшее и то, как он намерен защищать себя в суде.

- Мне мало интересна вся эта ерунда! Оставьте меня в покое, пожалуйста. Меня вся эта чушь не интересует. Пожалуйста!, - воскликнул Панин.

К слову, звезда фильма "Жмурки" не раз попадал в различные скандальные ситуации, которые потом вызывали у общественности волну негодования. Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года Алексея Панина сняли с рейса за пьяный дебош. Актер курил в туалете и учил других пассажиров, как правильно закрывать детектор дыма салфеткой.

А в начале прошлого года актер выложил в своем Instagram видео, где мчится на огромной скорости непристегнутым по Ленинскому проспекту в Москве. За свои "проделки" Панин задолжал ГИБДД более миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698607" frameborder="0"></iframe> Алексей Панин - о том, что ему грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU