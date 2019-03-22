Взрыв на химзаводе в Китае унес жизни 44 человек

СЕГОДНЯ 05:38 2019-03-22T06:01:46+03:00

Еще 90 пострадали, 32 из них находятся в критическом состоянии

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В четверг, 21 марта, на химическом заводе в китайском городе Яньчэн в провинции Цзянсу на востоке КНР прогремел мощный взрыв, за ним вспыхнул пожар. По данным на утро пятницы, в результате погибли как минимум 44 человека, еще 90 получили тяжелые ранения, 32 из них находятся в критическом состоянии.

Такие цифры озвучил на пресс-конференции мэр города Цао Лубао, сообщает издание Yahoo News. Раненых доставили в 16 больниц. Точное число пострадавших с легкими травмами и ожогами пока неизвестно.

Взрыв на предприятии химической компании «Цзянсу тяньцзяи», расположенном в промышленном парке городского округа Яньчэн, прогремел около 14.00 по местному времени (9.00 мск). Он был настолько мощным, что спровоцировал землетрясение магнитудой 2,2 в соседнем уезде Гуаньнань.

На месте трагедии продолжаются спасательная операция и работы по ликвидации последствий ЧП. Привлечены 192 пожарных расчета и более 930 военнослужащих, для разбора завалов задействована тяжелая техника из 12 ближайших городов.

ИСТОЧНИК KP.RU