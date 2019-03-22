Лавров: бомбардировка Югославии была связана с желанием НАТО приблизиться к границам РФ

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-22T12:21:51+03:00

Глава МИД России заявил, что противоправные действия Североатлантического альянса до сих пор «аукаются»

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Никаких сомнений нет, что бомбардировка НАТО в Югославии была связана и с желанием продвигать Североатлантический альянс на восток, поближе к границам России. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр заявил, что при распаде СССР «у Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль, отходить от принципов согласования подходов к международным проблемам на основе Устава ООН и решать все возникающие вопросы таким образом, чтобы доминировать во всех регионах мира».

По словам Лаврова, «югославская история была связана и с желанием продвигать НАТО на восток, поближе к границам Российской Федерации, в этом нет никаких сомнений». «Последующее развитие событий доказывает, что так оно, в общем-то, и было», - сказал он в интервью телеканалу НТВ.

Лавров отметил, что операция НАТО осуществлялась «с грубейшими нарушениями всех принципов международного гуманитарного права, потому что бомбили чисто гражданские объекты» и этот прецедент сейчас «аукается».

Глава МИД также указал на то, что запад делает и будет делать ничего для расследования возможных преступлений. Он указал на то, что власти Сербии сами проводят свое расследование и по его результатам Россия «посмотрит, что можно сделать для того, чтобы это преступление не осталось безнаказанным». Однако, по его словам, «инстанции, где присутствует Запад и где западные голоса считаются, пойдут на это».

Напомним, что ровно 20 лет назад В 1999 году противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам силами НАТО Союзной Республики Югославия в обход Совбеза ООН.

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ИСТОЧНИК KP.RU