Экспертиза пожара на Никитском бульваре: причиной стало короткое замыкание

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-22T13:28:22+03:00

Предварительные результаты также указывают на то, что усугубило ситуацию незаконная перепланировка квартиры, где произошло возгорание [видео]

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Готовы предварительные результаты экспертизы по пожару в старинном жилом доме на Никитском бульваре., унесшим жизни восьми людей, среди которых было двое детей.

Как сообщает газета «Известия», по предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. При этом ситуацию усугубила незаконная перепланировка бывшим хозяином квартиры, в которой произошло возгорание. В результате несогласованного ремонта в стенах остались пустоты, в которых постоянно возникал сквозняк. Из-за этого огонь быстро распространился, и у людей не было возможности спастись.

Как сообщается, это пока единственная версия следствия.

Напомним, сайт kp.ru писал, что Пожар в старинном жилом доме, стоящем в центре Москвы, начался около 1 часа ночи - загорелась квартира на пятом этаже. По деревянным перекрытиям огонь очень быстро перебрался в соседние квартиры и «спустился» на четвертый этаж. Тогда предположили, что причиной происшествия стали Хлипкие стены и перегруженная проводка. Отметим, инцидент произошел сразу после скандал со сносом исторического дома на Большой Никитской

Крупный пожар на Никитском бульваре: 2 погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU