2019-02-04T07:25:31+03:00
Происшествия

При пожаре в элитном доме на Никитском бульваре в Москве погибли четыре человека

Еще 42-х жителей дома удалось спасти, среди них двое детей [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее сообщалось о двух погибших в результате пожараРанее сообщалось о двух погибших в результате пожараФото: скриншот с видео
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Число жертв пожара на Никитском бульваре в Москве продолжает увеличиваться. На данный момент известно о четырех погибших, еще три человека пострадали.

"При пожаре на Никитском бульваре погибли четыре человека", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.

Крупный пожар на Никитском бульваре: 2 погибших.

Сайт kp.ru писал о том, что возгорание происходит на пятом этаже. Пламя распространилось на площади 2 тыс. кв. м, в результате пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Это связано, прежде всего, с тем, что здание было построено еще в 1912 году, а потому имеет деревянные перекрытия. Кроме того, за это время многие квартиры подверглись перепланировке.

"Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Было спасено 42 человек, из них 2 детей", - сообщил Радио "Комсомольская правда" представитель пресс-службы МЧС по Москве Николай Смирнов.

По словам очевидцев, на месте происшествия были слышны хлопки. В спасательной службе пояснили, что такие звуки образуются в результате взрывов аэрозольных баллончиков. Сейчас пожарные продолжают бороться с огнем. Угрозы для соседних зданий нет.

Между тем, согласно данным ТАСС, всего в данном жилом доме расположено более 100 квартир. Само здание 1912 года постройки относится к объектам культурного наследия.

- Тушение осложняется еще и тем, что произведена полная перереконструкция квартир, практически это целый этаж. А на 7 этаже двух- и трехъярусные квартиры. Очень сложная планировка. Происходит горение в завалах, - сообщил начальник ГУ МЧС России по городу Москве Илья Денисов телеканалу 360.

По данным издания, огонь вспыхнул в квартире, которая принадлежит дочери музыканта Юрия Башмета. Также недвижимостью в этом здании, владеют Ингеборга Дапкунайте и, по неподтвержденным данным, Любовь Казарновская и Никас Сафронов, сообщает телеканал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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