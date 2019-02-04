В «звездном доме» погибла незвездная семья: появился список жертв при пожаре на Никитском бульваре

Страшный пожар произошел в самом центре Москвы на Никитском бульваре в доме 12. Престижный центр, огромные, дорогие квартиры, знаменитые жильцы. Но на последнем этаже прямо над квартирой дочки дирижера Башмета располагалась большая и густонаселенна коммунальная квартира. Похоже, что все погибшие - ее обитатели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689871" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ

36-летняя Галия Шакурова недавно стала мамой. Ее малышу сейчас около 4 лет. Оба погибли этой ночью. Вместе с ними ушли из жизни бабушка малыша Наталья Шакурова, и старенькая 83-летняя прабабушка Алла Нагорная.

В живых их всей семьи остался только отец — Шакуров Рашит.

Страшный пожар произошел в самом центре Москвы на Никитском бульваре в доме 12Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Среди остальных погибших мать и сын Сыроватские. Парню было всего 25, его матери 45. Скорее всего, они снимали комнату в злополучном доме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689899" frameborder="0"></iframe> Пожар в элитном доме в Москве унёс жизни 6 человек.

Квартира №48 на последнем этаже пострадала больше всех остальных. Тем более, что пожар начался прямо под ней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689829" frameborder="0"></iframe> На месте пожара в доме на Никитском бульваре работают службы.

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Все погибшие при пожаре в доме на Никитском бульваре жили в одной коммуналке

Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы начался не в квартире 38-летней дочери российского музыканта Юрия Башмета, как сообщалось изначально, а в расположенной над ней коммуналке.

Согласно данным источника "Комсомольской правды", причиной возгорания в историческом здании стало тление проводки. Она начала дымить еще в квартире №48, которая находится на шестом этаже строения. Огонь быстро распространился по помещениям и деревянным перекрытиям, в результате чего пол обрушился, и уже на пятом этаже в квартире №44 началось открытое горение (подробности)

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