2019-03-22T14:52:17+03:00
Общество

Глава Минприроды РФ: проверка «Росгеологии» продлится до середины апреля

Также Дмитрий Кобылкин сообщил, кто стал исполняющим обязанности гендиректора госкомпании [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий КобылкинМинистр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий КобылкинФото: Андрей МИНАЕВ
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В пятницу, 22 марта, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил о продлении сроков внеплановой проверки «Росгеологии», которая началась после появления в сети видео с участием замглавы госкомпании Русланом Горрингом и скандала вокруг этой ситуации. Как выяснилось, проверка российского геологического холдинга продлится до середины апреля.

Также Кобылкин сообщил, кто в ближайшее время будет исполнять обязанности главы «Росгеологии». По его словам, и.о. генерального директора компании уже был назначен Сергей Сучков, до этого первый заместитель главы холдинга, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее гендиректор «Росгеологии» Роман Панов был досрочно отправлен в отставку. Произошло это на фоне скандала с его заместителем Русланом Горрингом: в феврале в сети появилось видео, на которой замглавы госкомпании грозит подчиненным увольнениями, нецензурно выражается и рассказывает об интимной жизни с сотрудницами компании. В результате после публикации в интернете этой записи топ-менеджер был уволен, а Минприроды России пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности «Росгеологии».

Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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