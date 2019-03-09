2019-03-09T18:30:36+03:00
Общество

Герой скандального видео "козырные кошаки" до 7 мая будет под арестом в Москве

Ранее экс-замглавы "Росгеологии" был допрошен по делу о мошенничестве в особо крупном размере [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг во время избрания меры пресечения в Домодедовском городском суде. Фото Михаил Метцель/ТАССБывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг во время избрания меры пресечения в Домодедовском городском суде. Фото Михаил Метцель/ТАСС
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В пятницу, 8 марта, в столичном аэропорту "Внуково" задержали бывшего первого заместителя главы "Росгеологии" Руслана Горринга. Вылет в Сочи ему пришлось отменить. 40-летний Горринг уже был допрошен по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина проходит по делу как подозреваемый.

- В результате тесного взаимодействия следователей ГСУ СК России по Московской области с оперативными сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области , а также ГУ МВД России по Московской области в столичном аэропорту "Внуково" задержан бывший первый замдиректора "Росгеологии" Руслан Горринг, - подтвердили в Следственном комитете по Московской области.

Заседание по делу Горринга.

Его уже допросили. А 9 марта следователи попросили арестовать экс-чиновника. Как стало известно, днем Руслана Горринга доставили в Домодедовский городской суд Московской области. Позже стало известно, что судья одобрил ходатайство следователей - Руслан Горринг арестован до 7 мая.

Напомним, полтора месяца назад в интернете появилось видео, где Руслан Горринг сидит в кресле, возле него молодая сотрудница. Мужчина общался по скайпу, заставил сотрудницу на камеру рассказать, как она работала под его руководством, как он ей повысил зарплату и приказал "стучать" на коллег из филиала. А также рассказал о своих интимных отношениях с девушками, которые у него работают. Мужчина не стеснялся в выражениях.

- Четыре принцессы у меня было: Катя, Катя, Оля и Дарина. Все просто козырные кошаки, козырные. Просто бомбы все кошки были, - говорил Руслан Горринг.

Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.

После того, как видео увидели в компании "Росгеология" и узнали своего коллегу, то практически сразу приняли решение уволить его. Кстати, в компании сказали, что Горринг сочинил все об интиме с подчиненными.

Что же касается уголовного дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере ", то оно было возбуждено еще в 2011 году. Горринг подозревался в пособничестве при передаче взятки. Экс-замглавы "Росгеологии" тогда объявляли в розыск, позже отменили. И вот задержали только 8 марта во "Внуково". Уже при аресте в суде адвокаты сказали, что Руслан Горринг не имеет отношения к мошенничеству. Расследование по уголовному делу продолжается.

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Напомним, полтора месяца назад в Сеть попало видео, где некий мужчина в разговоре по скайпу обсуждает (простите, не 8 марта будет сказано) свои интимные отношения с подчиненными девушками. (подробности)

Кадры допроса Руслана Горринга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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