Секс-скандал с "козырными кошаками" закончил эпоху "ряженых геологов": начальник Горринга Роман Панов лишился поста

Поистине тектонические сдвиги вызвал в «Росгеологии» (холдинг, объединяющий десятки геологоразведочных предприятий) видеоролик, на котором второе лицо компании Руслан Горринг хвастается тем, что развел гарем на работе (по его утверждению, он одновременно состоял в интимных отношениях с четырьмя подчиненными сотрудницами - их он называл своими «козырными кошаками»).

За полтора месяца с момента публикации скандального видео Горринга успели уволить за несоблюдение этических норм, а журналисты раскопали, что никакой он, на самом деле, не Горринг, а настоящее имя любвеобильного топ-менеджера - Руслан Магомедович Ганижев, и в 2011 году он скрылся от следствия, будучи обвиненным в мошенничестве (в интересах чиновников Ленинского района Подмосковья он якобы собирал дань с коммунальных фирм). В итоге в марте Горинга-Ганижева задержали в аэропорту сотрудники ФСБ при новой попытке к бегству, и теперь он предстанет перед судом за свои старые грехи.

Но и это оказался не конец истории. Теперь по требованию российского правительства досрочно уволен глава «Росгеологии» Роман Панов. Он не вел в Интернете никаких скабрезных трансляций, но как руководитель не мог не быть в курсе того бардака, который творился у него на работе. А во-вторых, есть основания утверждать, что именно Панов «покрывал» делишки своего первого заместителя. По крайней мере, он точно знал о двойной жизни Горринга. Они вместе учились в московском суворовском училище (когда фигурант уголовного дела еще носил фамилию Ганижев), затем в Военном университете Минобороны. А когда в 2011 году Руслан Магомедович провернул трюк со сменой личности, Панов тут же подтянул его к своим проектам (однокурсники в одно и то же время занимались добычей полезных ископаемых в Южной Африке). Никто не удивился, когда закадычные друзья вместе появились в «Росгеологии».

Кстати, еще до всех скандалов знающие люди удивлялись, как стратегическую отрасль геологоразведки отдали в руки кадровых военных. Редактор издания «Промышленные ведомости» Моисей Гельман, например, написал целую статью о «ряженых геологах». По приведенным данным выходило, что под руководством военных переводчиков (специальность Панова и Ганижева) «Росгеология» показывает плачевные результаты, и после того, как будут проедены запасы разведанных еще в советское время месторождений, сохранить объемы добычи будет почти невозможно. Так, за 2015-2017 годы было открыто всего 3 небольших месторождения твердых полезных ископаемых и 10 - углеводородов. Этого недостаточно, чтобы компенсировать то, что мы извлекаем из земли. О неудовлетворительной работе «Росгеологии» в области разведки сообщали и Роснедра, а Счетная палата выявила финансовые нарушения - в том числе множество неисполненных госконтрактов и практику «узаконенных откатов», когда дочерние общества 10% от цены каждого контракта должны были перечислять в московский офис. Зато жирненький заказ на очистку берега Байкала стоимостью 3,4 миллиарда рублей от «Росгеологии» достался малоизвестной частной фирме, учредителем в которой выступал никто иной, как Руслан Горринг.

Возможно, все эти факты так и замяли бы, если бы не то самое видео про "кошаков". Конец эпохи ряженых геологов? Пока с таким утверждением торопиться не стоит. Ведь временно исполняющим обязанности руководителя «Росгеологии» назначен Сергей Сучков, по своей основной специальности - военный переводчик.

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