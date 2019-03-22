2019-03-22T16:01:44+03:00
Происшествия

Си Цзиньпин поручил установить причины взрыва на химзаводе в Китае

В результате недавней аварии на одном из предприятий республики погибли 47 человек, более 640 пострадали [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По последним данным, погибли 47 человек, и еще 640 получили травмы различной степени тяжестиПо последним данным, погибли 47 человек, и еще 640 получили травмы различной степени тяжестиФото: REUTERS
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Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал в кратчайшие сроки установить все обстоятельства и причины взрыва на химическом заводе компании Tianjiayi Chemical в округе Яньчэн провинции Цзянсу, жертвами которого стали 47 человек.

Сайт kp.ru писал о том, что авария произошла в минувший четверг, 21 марта, на предприятии, специализирующемся на производстве пестицидов. Взрыв был настолько мощный, что количество пострадавших перевалило за 640 человек. Причем состояние более чем 30 из них на настоящий момент оценивается как критическое. Россиян среди жертв и пострадавших нет.

"Си Цзиньпин дал указание правительству провинции Цзянсу и компетентным органам власти всеми силами ликвидировать последствия ЧП, продолжать поисково-спасательную операцию, оказать медицинскую помощь пострадавшим, провести восстановительные работы и обеспечить социальную стабильность", - говорится в сообщении, опубликованном телеканалом CCTV.

Лидер республики подчеркнул, что система оповещений возникновения подобных ситуаций также в кратчайшие сроки должна быть усовершенствована. Кроме того, нельзя допустить экологической катастрофы, а потому необходимо усилить меры по профилактике и контролю загрязнения окружающей среды и предотвращения таких катастроф.

Видео взрыва на химзаводе в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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