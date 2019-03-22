Взрыв на химзаводе в Китае: 47 человек погибли, и еще 640 пострадали

В минувший четверг, 21 марта, в Китае прогремел взрыв на заводе компании Tianjiayi Chemical, который специализируется на производстве пестицидов.

Мощность взрыва была такой, что взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий. Кроме того, были повреждены десятки машин, припаркованных неподалеку от предприятия.

Причем без жертв в результате ЧП не обошлось. По последним данным, погибли 47 человек, и еще 640 получили травмы различной степени тяжести, передает агентство «Синьхуа». При этом в настоящее время состояние более чем 30 раненых оценивается как критическое, а еще 58 пострадавших - как тяжелое.

Видео взрыва на химзаводе в Китае.

Между тем, по сведениям Генконсульства РФ в Шанхае, россиян среди жертв и пострадавших в результате взрыва на химзаводе нет. «Данных о пострадавших российских гражданах в результате взрыва на химпредприятии в провинции Цзянсу в генеральное консульство РФ не поступало», - сказал российский генконсул Алексей Евсиков ТАСС.

Кстати, председатель КНР Си Цзиньпин уже распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь, а также потребовал от руководителей всех уровней принять меры, чтобы аналогичные ЧП больше не повторялись.