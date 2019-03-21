Мощный взрыв прогремел на территории химического парка в Китае

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-21T12:41:39+03:00

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Мощный взрыв прогремел на территории химического промышленного парка в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн восточной китайской провинции Цзянсу.

Инцидент произошел в четверг, 21 марта, примерно в 14:00 по местному времени (09:00 мск). На место инцидента уже прибыли первые бригады пожарных. Портал Sina уточняет, что причины случившегося пока неизвестны. Официальных данных о пострадавших также не поступало.

В Китае прогремел взрыв на территории химического промышленного парка.

Однако, судя по кадрам, распространяемым сейчас в соцсетях, по меньше мере несколько человек все же получили травмы. Также на видео запечатлен огненный столб и расположенные вокруг здания и машины с выбитыми стеклами.

ИСТОЧНИК KP.RU