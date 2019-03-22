2019-03-22T17:57:56+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали обвинение СБУ в причастности к теракту в Харькове

По словам депутата от Республики Крым, в преддверии выборов оперативники Незалежной везде смогут найти «русский след»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме прокомментировали обвинение СБУ в причастности к теракту в ХарьковеВ Госдуме прокомментировали обвинение СБУ в причастности к теракту в ХарьковеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Обвинив Россию в подготовке теракта в Харькове, СБУ выполнила свою «избирательную функцию». Соответствующие мнение высказал депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя заявление украинских спецслужб о том, что местного жителя, планировавшего взрыв в метро Харькова, завербовали российские коллеги.

«В преддверии выборов даже в фермере, провалившемся в грязь, найдут признаки диверсии и «русский след». Так что была ли бомба в харьковском метро или не было, останется тайной, но свою «избирательную функцию» СБУ выполнила», - цитирует слова политика RT.

Напомним, украинские оперативники заявили, что спецслужбы России якобы завербовали жителя Харькова для организации и проведения теракта на одной из станций метро. Как сообщили в СБУ, по замыслу россиян, «взрыв должен был привести к многочисленным жертвам и дестабилизации социально-политической ситуации в стране накануне президентских выборов».

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся уже в следующее воскресенье, 31 марта. На данный момент абсолютным лидером в президентской гонки на Украине стал представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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