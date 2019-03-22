Киев обвинил Россию в подготовке теракта в Харькове

"Никогда такого не было, и вот опять", - сказал бы сейчас бывший полномочный посол России на Украине Виктор Черномырдин. Это "черномырдинка" точно отражает современное состояние официального Киева, который бездоказательно обвиняет Россию в теракте.

"Оперативники установили, что спецслужбы России завербовали жителя Харькова для организации и проведения теракта на одной из станций метро. По замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным жертвам и дестабилизации социально-политической ситуации в стране накануне президентских выборов", — сообщает на своем сайте Служба безопасности Украины (СБУ).

А дальше история, которая больше похожа на детектив из серии "пипл схавает". В общем, по версии украинских силовиков, российские спецслужбы завербовали за 15 тысяч долларов местного жителя. Дали ему 600 граммов тротила, чтобы он взорвал станцию метро. Диверсант, чтобы сделать мощную бомбу отправился на базар, где купил гвозди, шурупы, болты и гайки. Ими он собирался начинить взрывное устройство. Само устройство он держал в тайнике. Об этом естественно уже знали отважные сотрудники СБУ , которые "заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на муляж. Его террорист и отнес в метро, где его схватили с поличным. Задержание сняли на видео, и разместили для убедительности в интернете. Вот только ни имен, ни лиц террористов.

Настоящий детектив получается. Только совершенно непонятно для чего российским спецслужбам так рисковать, чтобы передавать тротил, собирать какую-то бомбу? На Украине полно оружия и гранат, которое украинцы везут с Донбасса домой. За 15 тысяч долларов в Харьковской области можно не одного-двух террористов завербовать, а целый партизанский отряд, который за сутки форсирует Днепр и без боев дойдет до границы с Приднестровьем.

Но к голословным обвинениям нашим силовикам не привыкать. Недоказанными остались обвинения по сбитому над Украиной Боингом MH-17. Потом помнится были обвинения в тотальном уничтожении Россией нескольких армейских складов по всей Украине. Мол, это российские беспилотники бомбили разворованные украинские склады. Ну а кому, как не "стране- агрессору", который Скрипалей отравил...Вот сейчас в Китае что-то рвануло: "И это тоже мы?"

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