2019-03-22T19:07:12+03:00
В мире

США в очередной раз расширили санкции против Ирана

Это 25-й раз введения ограничительных мер, относящихся к Ирану и затрагивающих в общей сложности 960 лиц, организаций, воздушных и морских судов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
США в очередной раз расширили санкции против ИранаСША в очередной раз расширили санкции против ИранаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Власти Соединённых Штатов расширили санкции в отношении еще 14 физических лиц и 17 организаций в Иране, которые, по мнению Вашингтона, причастны к ядерным разработкам Тегерана. Об этом сообщила высокопоставленный представитель администрации США.

«Санкции вводятся против экспертов, причастных к предыдущим усилиям по разработке ядерного оружия», - сказала она.

Представитель администрации заявила, что ограничительные меры коснуться людей, взаимодействующих с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана (SPND). Они разрабатывали технологии и, в частности, приобретали их за рубежом.

«За счет этих действий нынешняя администрация США в 25-й раз вводит санкции, относящиеся к Ирану и затрагивающие в общей сложности 960 лиц, организаций, воздушных и морских судов», - подчеркнула она.

Напомним, в конце января Вашингтон расширил санкции против Тегерана. Тогда Минфин США внес в черный список два «проиранских формирования» в Сирии, две авиакомпании и два самолета. В ноябре прошлого года в силу вступили американские санкции, направленные против нефтяного сектора Ирана. Тем самым, США возобновили ограничения, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США готовят документ по признанию суверенитета Израиля над Голанами
Уровень одобрения деятельности Путина вырос до максимума с начала года
Forbes составил рейтинг бизнесменов, изменивших мнение о России в мире
Вооруженный ножом мужчина напал на священника в Монреале
В Череповце начинается строительство второго моста
Сирия призвала ООН отреагировать на призыв Трампа признать Голаны территорией Израиля
СК просит продлить арест Рауфу Арашукову
В Кремле заявили, что Путин не планирует встречаться с Юрием Бойко
"Новейшее" украинское оружие оказалось ржавым и некачественным
Германия и Франция раскритиковали призыв Трампа признать Голаны частью Израиля
Туск пригрозил британским депутатам свободными "местами в аду"
В Госдуме прокомментировали обвинение СБУ в причастности к теракту в Харькове
Самолет разведчик ВВС США был замечен к югу от берегов Крыма
Рассылавший бомбы сторонник Трампа признал свою вину
В Госдуме прокомментировали предложение о штрафах за отказ обслуживать инвалидов
"Газпром" готов продлить контракт на транзит газа через Украину
Медведев принял Юрия Бойко и Виктора Медведчука в своей резиденции
Депутат Рады заявил о необходимости упразднить пост президента Украины
Председателем совета директоров "Росгеологии" стал Алексей Гордеев
Мосгорсуд рассмотрит дело норвежца, обвиняемого в шпионаже
Более 70 человек погибли при столкновении двух автобусов в Гане
Москва и Дамаск создадут крымско-сирийскую судоходную компанию
В Вашингтоне обнаружили очень странную рыбу
Медведев поручил Рогозину повысить эффективность программы по развитию космодромов
Зарубежные партнеры предложили российским властям открыть «крымское окно»
Си Цзиньпин поручил установить причины взрыва на химзаводе в Китае