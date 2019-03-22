СЕГОДНЯ 19:07 2019-03-22T19:07:12+03:00

США в очередной раз расширили санкции против Ирана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это 25-й раз введения ограничительных мер, относящихся к Ирану и затрагивающих в общей сложности 960 лиц, организаций, воздушных и морских судов

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Власти Соединённых Штатов расширили санкции в отношении еще 14 физических лиц и 17 организаций в Иране, которые, по мнению Вашингтона, причастны к ядерным разработкам Тегерана. Об этом сообщила высокопоставленный представитель администрации США.

«Санкции вводятся против экспертов, причастных к предыдущим усилиям по разработке ядерного оружия», - сказала она.

Представитель администрации заявила, что ограничительные меры коснуться людей, взаимодействующих с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана (SPND). Они разрабатывали технологии и, в частности, приобретали их за рубежом.

«За счет этих действий нынешняя администрация США в 25-й раз вводит санкции, относящиеся к Ирану и затрагивающие в общей сложности 960 лиц, организаций, воздушных и морских судов», - подчеркнула она.

Напомним, в конце января Вашингтон расширил санкции против Тегерана. Тогда Минфин США внес в черный список два «проиранских формирования» в Сирии, две авиакомпании и два самолета. В ноябре прошлого года в силу вступили американские санкции, направленные против нефтяного сектора Ирана. Тем самым, США возобновили ограничения, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

ИСТОЧНИК KP.RU