США в очередной раз расширили санкции против Ирана
Власти Соединённых Штатов расширили санкции в отношении еще 14 физических лиц и 17 организаций в Иране, которые, по мнению Вашингтона, причастны к ядерным разработкам Тегерана. Об этом сообщила высокопоставленный представитель администрации США.
«Санкции вводятся против экспертов, причастных к предыдущим усилиям по разработке ядерного оружия», - сказала она.
Представитель администрации заявила, что ограничительные меры коснуться людей, взаимодействующих с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана (SPND). Они разрабатывали технологии и, в частности, приобретали их за рубежом.
«За счет этих действий нынешняя администрация США в 25-й раз вводит санкции, относящиеся к Ирану и затрагивающие в общей сложности 960 лиц, организаций, воздушных и морских судов», - подчеркнула она.
Напомним, в конце января Вашингтон расширил санкции против Тегерана. Тогда Минфин США внес в черный список два «проиранских формирования» в Сирии, две авиакомпании и два самолета. В ноябре прошлого года в силу вступили американские санкции, направленные против нефтяного сектора Ирана. Тем самым, США возобновили ограничения, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
ИСТОЧНИК KP.RU