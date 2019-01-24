СЕГОДНЯ 18:56 2019-01-24T18:56:11+03:00

В частности, Вашингтон внес в черный список две авиакомпании и два самолета Boeing 747

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В четверг, 24 января, США расширили санкции против Ирана. Как стало известно, Минфин Соединенных Штатов внес в черный список два проиранских формирования в Сирии, две компании и два самолета.

В частности, Вашингтон ввел ограничения в отношении армянской авиакомпании Flight Travel: таким образом США решили наказать ее за связи с Mahan Air. Также под санкции попал иранский авиаперевозчик Qeshm Fars Air и два его самолета Boeing 747.

Кроме того, санкционный список пополнили проиранские формирования «Фатимиюн» и «Зайнабиюн», связанные, по мнению Вашингтона, с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщает сайт министерства финансов США.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года вступили в силу американские санкции, направленные главным образом против иранского нефтяного сектора. В частности, тогда США возобновили ограничения, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.