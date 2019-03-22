В Кремле заявили, что Путин не планирует встречаться с Юрием Бойко

СЕГОДНЯ 18:44 2019-03-22T18:44:24+03:00

У Путина в графике не значится встреча с украинскими политиками Фото: REUTERS

Ранее кандидат в президенты Украины прибыл в Москву для обсуждения ситуации вокруг транзита газа

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с кандидатом на пост главы Украины Юрием Бойко и председателем политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, которые ранее прибыли в Москву. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, в планах нет", - заявил представитель Кремля.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в пятницу, 22 марта, Бойко и Медведчук посетили подмосковную резиденцию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Главной темой обсуждения политиков стала ситуация с транзитом российского газа в Европу через территорию Украины.

Стоит отметить, что в обмене мнениями участвовал также глава "Газпрома" Алексей Миллер, который допустил возможность продления существующего контракта на тех же условиях. Кроме того, была высказана готовность возобновить прямые поставки топлива для украинских потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU