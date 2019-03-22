В ООН заявили о неизменности статуса Голанских высот

СЕГОДНЯ 20:21 2019-03-22T20:22:43+03:00

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Статус Голанских высот в качестве спорной территории остается неизменным. Такое заявление сделал заместитель официального представителя главы Организации Объединенных Наций Фархан Хак.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о необходимости признать данную спорную территорию частью Израиля, несмотря на то, что на нее уже более полувека претендует также Сирия.

"Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи - статус Голанских высот не изменился", - цитирует РИА Новости Хака.

Между тем, в Евросоюзе также отказались следовать решениям Вашингтона. По словам представителя дипломатической службы ЕС Майи Косьянчич, объединение по-прежнему не признает Голаны частью Израиля.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в СМИ появилась информация о готовности США встать на сторону еврейского государства в спорном вопросе. Ожидается, что уже на следующей неделе будет принят документ, подтверждающий признание данных высот территорией Израиля.

ИСТОЧНИК KP.RU