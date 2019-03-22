2019-03-22T20:22:43+03:00
Политика

В ООН заявили о неизменности статуса Голанских высот

Евросоюз также отказался признавать данную территорию израильской
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
ООН: статус Голанских высот не изменилсяООН: статус Голанских высот не изменилсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Статус Голанских высот в качестве спорной территории остается неизменным. Такое заявление сделал заместитель официального представителя главы Организации Объединенных Наций Фархан Хак.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о необходимости признать данную спорную территорию частью Израиля, несмотря на то, что на нее уже более полувека претендует также Сирия.

"Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи - статус Голанских высот не изменился", - цитирует РИА Новости Хака.

Между тем, в Евросоюзе также отказались следовать решениям Вашингтона. По словам представителя дипломатической службы ЕС Майи Косьянчич, объединение по-прежнему не признает Голаны частью Израиля.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в СМИ появилась информация о готовности США встать на сторону еврейского государства в спорном вопросе. Ожидается, что уже на следующей неделе будет принят документ, подтверждающий признание данных высот территорией Израиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сверхскоростной и "Дерзкий": новый вертолет США впервые оторвался от земли
СБУ даст правовую оценку визиту украинских политиков в Россию
Появилось видео крушения перегруженного парома в Ираке
Дидье Дешам назвал своего преемника на пост главного тренера сборной Франции
В Германии задержали 11 исламистов, планировавших убийство "неверных"
Чубайс заявил, что создание "Роснано" полностью окупилось
США готовят документ по признанию суверенитета Израиля над Голанами
Уровень одобрения деятельности Путина вырос до максимума с начала года
Forbes составил рейтинг бизнесменов, изменивших мнение о России в мире
Вооруженный ножом мужчина напал на священника в Монреале
В Череповце начинается строительство второго моста
США в очередной раз расширили санкции против Ирана
Сирия призвала ООН отреагировать на призыв Трампа признать Голаны территорией Израиля