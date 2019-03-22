США объявили о полном уничтожении "халифата" ИГ* в Сирии

СЕГОДНЯ 21:44 2019-03-22T22:12:01+03:00

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Соединенные Штаты окончательно и на сто процентов разгромили террористическую группировку "Исламское государство"* на территории Сирии. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, находясь на борту президентского самолета.

По словам представителя администрации президента, об успехах международной коалиции ее проинформировал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. Он же уже и доложил обо всем президенту страны Дональду Трампу, после чего Сандерс продемонстрировала журналистам некую карту, свидетельствующую о ликвидации "халифата".

"И.о. министра обороны Шанахан находится на борту самолета, и он провел для президента брифинг на эту тему", - передает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Стоит отметить, что власти США еще в конце 2018 года пообещали вывести свои войска с территории арабской республики, однако пока так и не сделали этого. Более того, как писал сайт kp.ru, недавно Вашингтон договаривался с Парижем о дальнейшем сотрудничества в рамках международной коалиции в Сирии.

* - запрещенная в России террористическая организация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691972" frameborder="0"></iframe> Путин о выводе американских войск из Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU