2019-03-23T08:52:23+03:00
В мире

Украинский генерал рассказал о желании Порошенко работать в советских спецслужбах

По словам Николая Маломужа, сотрудником спецслужб СССР хотел стать и бывший президент грузии Михаил Саакашвили
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент Украины Петр Порошенко, будучи студентом, изъявлял желание работать в советских спецслужбахПрезидент Украины Петр Порошенко, будучи студентом, изъявлял желание работать в советских спецслужбахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко, будучи студентом, изъявлял желание работать в советских спецслужбах. Об этом заявил бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

В эфире "4 канала" Маломуж также добавил, что со спецслужбами СССР хотел сотрудничать и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По словам генерала, с самого начала учебы в Киевском институте международных отношений будущие политики рассматривались как возможные кандидаты для работы в спецслужбах, в связи с чем проводилось их изучение и поддерживались контакты.

"Мы их изучали до последнего периода. Соответственно, Союз развалился, после того проходило изучение и на последних этапах, по объективным причинам, Петр Алексеевич Порошенко не соответствовал тогда стандартам кадрового аппарата спецслужб, тогда уже Украины", - отметил генерал. По его словам, Саакашвили, в отличие от Порошенко, прошел все испытания, однако после возвращения в Грузию принял решение заняться политикой.

Николай Маломуж работал в органах государственной безопасности СССР и Украины с 1983 года. С 2005 по 2010 годы он возглавлял Службу внешней разведки Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава МИД Германии заявил о "правильности" бомбардировок Югославии силами НАТО
Глава Минздрава назвала основную причину мужской смертности в России
Набиуллина заявила о возможном снижении ипотечных ставок до 8%
Сборная России опротестовала дисквалификацию лыжницы Юлии Белоруковой
При взрыве на химическом заводе в Китае получили повреждения почти 3 тысячи жилых домов
В США требуют обнародовать отчет Мюллера по «делу России»
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64
МИД Венесуэлы: Американские санкции против банка BANDES затронут почти 24 млн клиентов
В новозеландском Крайстчерче после теракта вновь открылись мечети
В Китае загорелся туристический автобус, погибли 26 человек
Крупный пожар на юго-западе Москвы потушили, никто не пострадал
Россия с Китаем могут помочь США в переговорах с талибами*
Россия с Китаем могут помочь США в переговорах с талибами*
Зеленский рассказал, когда Крым «вернется» в состав Украины
Внуков маршалов Баграмяна и Конева возмутила шутка Comedy Woman на ТНТ
Порошенко абсолютно уверен в своей победе на президентских выборах
Терезу Мэй не позвали на общий ужин лидеров ЕС в Брюсселе
Глава Минюста США изучает доклад Мюллера по «делу России»
Скворцова: Более 40% смертей в России можно предотвратить
США «наказали» Венесуэлу за арест оппозиционера санкциями против банка BANDES
МИД России встревожен планами США испытать ракету SM-3 Block на перехват МБР
Аэропорт Франкфурта-на-Майне возобновил работу после инцидента с дроном