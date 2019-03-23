Украинский генерал рассказал о желании Порошенко работать в советских спецслужбах

СЕГОДНЯ 08:52 2019-03-23T08:52:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко, будучи студентом, изъявлял желание работать в советских спецслужбах. Об этом заявил бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

В эфире "4 канала" Маломуж также добавил, что со спецслужбами СССР хотел сотрудничать и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По словам генерала, с самого начала учебы в Киевском институте международных отношений будущие политики рассматривались как возможные кандидаты для работы в спецслужбах, в связи с чем проводилось их изучение и поддерживались контакты.

"Мы их изучали до последнего периода. Соответственно, Союз развалился, после того проходило изучение и на последних этапах, по объективным причинам, Петр Алексеевич Порошенко не соответствовал тогда стандартам кадрового аппарата спецслужб, тогда уже Украины", - отметил генерал. По его словам, Саакашвили, в отличие от Порошенко, прошел все испытания, однако после возвращения в Грузию принял решение заняться политикой.

Николай Маломуж работал в органах государственной безопасности СССР и Украины с 1983 года. С 2005 по 2010 годы он возглавлял Службу внешней разведки Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU