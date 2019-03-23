2019-03-23T09:20:40+03:00
Общество

Глава Минздрава назвала основную причину мужской смертности в России

По словам Вероники Скворцовой, через пять лет показатель должен снизиться до 530 человек на 100 тысяч населения
Александр ДЖУМАЕВ
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Глава Минздрава Вероника СкворцоваГлава Минздрава Вероника СкворцоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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70% смертей, происходящих у мужчин трудоспособного возраста, связаны с потребление алкоголя. Об этом в ходе совещания, посвященного реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография", заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

"У нас огромный ресурс. Главный ресурс снижения смертности в стране... зависит от образа жизни, и проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14-16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее", - приводит агентство РИА Новости слова министра. По словам Сквроцовой, самой уязвимой категорией населения России являются люди в возрасте 50-60 лет.

Говоря о показателе мужской смертности в РФ, Скворцова заявила, что через пять лет он должен снизиться до 530 человек на 100 тысяч населения. Тем не менее, даже в этом случае этот показатель будет вдвое больше, чем в Евросоюзе, где ежегодно умирают до 230 трудоспособных мужчин на 100 тысяч населения.

В заключение глава министерства добавила, что россияне, доживающие до 55 лет, в среднем живут до 79 лет. "Таким образом, основные наши потери до 55 лет, максимально они (проблемы со здоровьем) накоплены после 45-50 лет. Это десятилетие - от 50 до 60 — огромное количество выбивает людей, это возраст, когда мы особенно бережно будем относиться и к мужчинам, и к женщинам", - подчеркнула Скворцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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