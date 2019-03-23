Глава МИД Германии заявил о "правильности" бомбардировок Югославии силами НАТО

СЕГОДНЯ 09:30 2019-03-23T09:30:36+03:00

По словам Хайко Мааса, участие Берлина в военной операции альянса против Югославии в 1999 году было обусловлено "ответственным подходом к ситуации"

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал "правильными" бомбардировки Югославии. Об этом он рассказал в интервью газете Stuttgarter Nachrichten, которое будет опубликовано в сегодняшнем ее выпуске.

По словам Мааса, участие Германии в военной операции против Югославии было обусловлено "ответственным подходом к ситуации". При этом министр подчеркнул, что военное вмешательство всегда является "последним средством".

"Тогда мы видели, что были массовые нарушения прав человека, вплоть до массовых убийств. Я считаю, что вмешательство НАТО было правильным. Я не хочу знать, что бы там еще произошло, если бы этого [вмешательства] не было", - заявил Маас в интервью, отрывок которого был опубликован в газете Die Welt..

Бомбардировки Югославии, состоявшей в тот момент из Сербии и Черногории, силами НАТО состоялись в 1999 году в ходе войны Белграда с косовскими сепаратистами. По оценкам властей Сербии, жертвами авиаударов стали 2,5 тыс человек, тогда как ранения получили 12,5 тыс жителей тогдашней Югославии.

ИСТОЧНИК KP.RU