Умерла Валентина Дворянинова - певица, впервые исполнившая песню "Спят усталые игрушки"

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-23T11:04:25+03:00

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В субботу, 23 марта, на 91-м году жизни скончалась Валентина Дворянинова - советская певица, впервые исполнившая песню "Спят усталые игрушки". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Анну Китину, дружившую с артисткой.

"Мы дружили с Валентиной Петровной. Позвонил ее племянник, 22 [марта] утром ее не стало, прощание - 25 марта", - сказала собеседница агентства. По ее словам, Дворянинова будет похоронена на Митинском кладбище.

Телепередача "Спокойной ночи, малыши" впервые появилась на экранах в 1964. Песня "Спят усталые игрушки" была написана в том же году; и по сей день она является музыкой заставки самой известной детской передачи страны.

Спят усталые игрушки.

За свою карьеру Дворянинова сотрудничала с композиторами Андреем Петровым, Яном Френкелем, Владимиром Дмитриевым и Андреем Эшпаем. Помимо песни "Спят усталые игрушки", Дворянинова исполняла такие песни, как "Калина красная", "Линахамари", "Как тебе служится".

Валентина Дворянинова - Загуляло солнышко по крышам.

Валентина Дворянинова - "Калина красная".

ИСТОЧНИК KP.RU