СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-23T13:37:09+03:00

Лидер группы "Ленинград", член думского комитета по культуре Сергей Шнуров объяснил свою фразу "Пушкин - наше не все" Фото: Артем КИЛЬКИН

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Лидер группы "Ленинград", член думского комитета по культуре Сергей Шнуров объяснил свою фразу "Пушкин - наше не все", сказанную во время слушаний в Госдуме. По словам артиста, кроме Александра Сергеевича в русской культуре есть и другие поэты.

"Окромя дорогого нашего Александра Сергеевича есть еще Баратынский, окромя Есенина есть Клюев. Культура большая", - заявил Шнуров в интервью телеканалу РБК. При этом артист отметил, что российские парламентарии по-прежнему живут категориями романтизма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698889" frameborder="0"></iframe> Шнуров на слушаниях в Госдуме.

"Они до сих пор все высокопарное и розовенькое воспринимают как культуру в хорошем смысле слова, а все то, что с сереньким у них не культура, а бескультурье. А культура много шире и много объемней", - отметил Шнуров.

Лидер группы "Ленинград" стал членом думского комитета по культуре в феврале, Помимо Шнурова, членами нового состава совета стали дрессировщик Эдгард Запашный, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и писатель Евгений Водолазкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU