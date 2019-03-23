Американец Натан Чен стал лучшим на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-23T16:00:40+03:00

У Натана Чене - золото, Юдзуру Ханю - серебро, а у Винсента Чжоу - бронза Фото: REUTERS

При этом спортсмен установил рекорд в произвольной программе

Изменить размер текста: A A

Американский фигурист Натан Чен установил рекорд в произвольной программе на чемпионате мира, который в настоящее время проходит в Японии. Он получил 216,02 балла. Кроме того, спортсмен обновил рекорд по сумме двух программ, набрав в общей сложности 323,42 балла.

В итоге Чен занял первое место на соревнованиях. Вторым же стал японец Юдзуру Ханю: у него 300,97 балла. А замкнул тройку лидеров еще один американец Винсент Чжоу (281,16).

Что касается российских фигуристов, то лучшим из них стал Михаил Коляда, занявший шестое место.

Между тем медалей от наших одиночников никто особо не ждал. Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на ЧМ в Японии они провалили короткую программу. В частности, лидер нашей команды Михаил Коляда не смог выполнить каскад и занял лишь десятое место.

А вот российские фигуристки завершили нынешний чемпионат мира на пьедестале: Евгения Медведева взяла бронзу, а олимпийская чемпионка Алина Загитова - золото.

ИСТОЧНИК KP.RU