СЕГОДНЯ 18:28 2019-03-23T18:41:01+03:00

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Круизный лайнер Viking Sky, следовавший из северного норвежского города Тромсе в Ставангер, расположенный на юго-западе скандинавского государства, потерял ход у западного побережья страны. Как выяснилось, судно уже двигалось по направлению к берегу, когда у него возникли проблемы с двигателем.

В итоге капитан был вынужден подать сигнал бедствия, после чего на место происшествия срочно были отправлены несколько спасательных катеров и вертолетов.

Стоит отметить, что в момент ЧП на борту лайнера находились 1,3 тысячи человек. Как уточнили в норвежских правоохранительных органах, пассажиров было решено эвакуировать и вскоре всех их благополучно доставили на сушу. «У круизного лайнера произошла проблема с двигателем. 1300 пассажиров эвакуированы на сушу», - говорится в официальном Twitter полиции губернии Мере-ог-Ромсдал.

В Норвегии с круизного лайнера эвакуировали 1,3 тысячи пассажиров.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, лайнер класса люкс Viking Sky спустили на воду 23 марта 2016 года. При этом в 2017 году именно он открывал летнюю пассажирскую навигацию в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU