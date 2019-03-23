2019-03-23T20:05:56+03:00
Политика

Мединский спрогнозировал победу Лазарева на «Евровидении - 2019»

При этом министр заметил, что в России мало исполнителей, популярных за рубежом [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Министр культуры РФ Владимир МединскийМинистр культуры РФ Владимир МединскийФото: Александр ГЛУЗ
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Министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая в субботу, 23 марта, на IV Московском культурном форуме, предрек российскому певцу Сергею Лазареву победу на международном конкурсе «Евровидение - 2019».

Как заметил политик, в настоящее время в нашей стране мало исполнителей, которые были бы популярны за рубежом. По его словам, вообще все то, что делают в России, «не очень соответствует общемировым трендам». Однако есть и исключения.

«(Мультфильм) "Маша и Медведь", (группа) "Тату", сейчас еще Сергей Лазарев победит на "Евровидении" и мир его чуть-чуть узнает. Можно говорить, что то, что делают наши творцы, не очень соответствует общемировым трендам, не очень соответствует трендам политическим, морально-этическим», - приводит слова Мединского ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на «Евровидении - 2019» нашу страну будет представлять именно Сергей Лазарев. А ранее в марте стало известно, с какой песней певец выступит на международном конкурсе. Композиция называется Scream («Крик»). Она, по словам авторов, была рождена страхами, которые мы носим в душе.

Sergey Lazarev - Scream - Eurovision 2019 ( Russia ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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