Песня Сергея Лазарева на Евровидении 2019: настоящий «Крик»!

Сегодня, наконец, мы смогли услышать, какой песней будет брать еврообщественность Сергей Лазарев на международном музыкальном фестивале Евровидение. Композиция называется «Scream», в переводе на русский - «Крик». Песня действительно грустная - сердце разрывается, когда слушаешь историю разбитого сердца. Продюсером песни стал Филипп Киркоров, автором музыки - Димитрос Контопулос, а слова написала Шэрон Вон, шведский сонграйтер. Одновременно нам показали и видео на эту композицию, автором которого стал клипмейкер Константин Черепков, в тандеме с которым Лазарев работает более 11 лет.

Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии - рассказал Лазарев в своём Инстаграме. - Потом появился текст и все обрело еще больший смысл. Ну, а режиссер Константин Черепков, снял уникальное и трогательное видео. Я счастлив вновь принять участие в конкурсе «Евровидение», на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки, за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни.

А вот что рассказал режиссер Черепков о новой работе: «История видеоклипа была вдохновлена страхами, которые мы все носим с детства. Когда мы вырастаем, они становятся, становятся «криками». Константин заметил, что «именно в борьбе с собой можно познать свои силы и возможности. Наш артист - Сергей Лазарев - в своей жизни по сути проходит тот же путь, преодолевая препятствия и побеждая страхи». Креативная группа приняла решение отойти от любых компьютерных спецэффектов и «синтетической» жвачки, которыми сегодня переполнены экраны, чтобы рассказать о чувствах «тёплыми» аналоговыми приёмами. Совместив технологии стопмоушен анимации, 2D проекции и декораций, Константину удалось «произвести» для Сергея и его «евровиденьской» песни сказочно-реалистичный мир.

Sergey Lazarev - Scream - Eurovision 2019 ( Russia ).

Лучше хором:

Я не могу больше оставаться здесь,

Ты не заставишь меня плакать,

Что ж, я оставлю тебя, чтобы понять

Что же станет с каждым из нас.

Я тяжело сглотну,

Распадаясь на части,

Разбиваясь и истекая кровью,

Но ты не увидишь.

Слезы не уроню

Перенесу удар с достоинством

Может, мои слезы не видно и не слышно

Но их присутствие чувствуется

Они кричат.

Они кричат.

Хоть мне жжёт горло,

Мои глаза обманут.

Они будут сухими,

Пока ты не скроешься вдали

Слезы будут стекать по лицу,

Я слышу их.

Они кричат.

Они кричат.

Не так молчаливо и невинно

Кислотный дождь исходит от тебя.

Потоки эха одиночества

Ударяют по моему сердцу.

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