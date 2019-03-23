Неизвестные атаковали две деревни в Мали и убили 110 человек

СЕГОДНЯ 22:48 2019-03-23T22:48:27+03:00

Между тем, по словам местных властей, число погибших еще может вырасти

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В ночь с пятницы на субботу, 23 марта, неизвестные атаковали две деревни, расположенные в центральной части Мали, неподалеку от города Банкас. Как стало известно, вооруженные люди, одетые в традиционные охотничьи одежды, ворвались в поселения, окружили дома и расправились со всеми их обитателями - местными пастухами.

По последним данным, в результате атаки были убиты 110 человек. Между тем, по словам мэра Банкаса Мулая Гуиндо, число погибших еще может вырасти, так как в настоящее время работающие на месте трагедии правоохранители продолжают находить тела, передает Reuters.

Стоит отметить, что это далеко не первое нападение в Мали. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в марте 2015 года в Бамако боевики устроили бойню в популярном среди европейцев ресторане «Ля Терас». Они ворвались в заведение и открыли огонь по людям. В итоге тогда погибли пять человек: француз, бельгиец и трое местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU