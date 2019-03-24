2019-03-24T12:28:33+03:00
В мире

Биньямин Нетаньяху посетит США с официальным визитом

В частности, премьер-министр Израиля планирует обсудить с американским лидером Дональдом Трампом вопрос признания Вашингтоном Голанских высот
Александр ДЖУМАЕВ
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время посетит Вашингтон. В частности, глава израильского правительства планирует обсудить с президентом США Дональдм Трампом вопрос признания им Голанских высот частью израильской территории.

"Я собираюсь говорить с Трампом о Голанских высотах, его исторической декларации, о Сирии, о продолжении давления на Иран, о санкциях, которые они восстановили и собираются ввести, о беспрецедентном сотрудничестве между нами в области безопасности и разведки", - цитирует агентство РИА Новости слова премьер-министра Израиля.

Голанские высоты с 1967 года находятся под контролем Израиля, однако большинство стран не признают суверенитет Тель-Авива над этой территории. На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о возможности признания Голанских высот израильской территорией; по некоторым данным, соответствующее распоряжение может быть подписано президентом США уже на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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