2019-03-24T14:28:03+03:00
В мире

"Заговор министров". 11 членов британского правительства хотят потребовать Терезу Мэй уйти в отставку

По предварительным данным, члены правительства планируют огласить свои требования в течение десяти дней
Александр ДЖУМАЕВ
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Как минимум 11 министров правительства Великобритании планируют обратиться к премьер-министру королевства Терезе Мэй с требованием покинуть свой пост. Об этом сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, министры озвучат свои требования в ближайший понедельник.

"Конец близок. Через 10 дней она не будет премьером", - сказал один из собеседников газеты. Другой ее источник отметил, что доверие к Терезе Мэй со стороны членов правительства начало падать.

В числе кандидатов на пост премьер-министра называются де-факто вице-премьер Дэвид Лидингтон, министр иностранных дел Джереми Хант и министр по делам окружающей среды Майкл Гоув. "Работа Дэвида (Лидингтона) будет заключаться в том, чтобы обеспечить продление (переговоров) с ЕС, найти консенсус в том, что касается новой политики относительно Brexit", - приводит Sunday Times слова своего источника в британском кабинете министров.

Кризис в британском правительстве разгорелся на фоне приближения даты окончательного выхода Великобритании из Евросоюза. Ранее страны ЕС приняли решение отсрочить дату выхода Лондона до 22 мая, однако для этого британский парламент должен одобрить окончательную версию соглашения о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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