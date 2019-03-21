Reuters: Саммит Евросоюза даст Великобритании отсрочку по Brexit только до 22 мая

СЕГОДНЯ 20:25 2019-03-21T20:36:10+03:00

Ранее в Европарламенте подчеркнули, что выход Британии из ЕС после 23 мая текущего года невозможен

Изменить размер текста: A A

Информационное агентство Reuters заявило, что саммит ЕС даст Великобритании отстрочку по Brexit только до 22 мая.

Ранее в Европарламенте подчеркнули, что выход Британии из Евросоюза после 23 мая этого года невозможен. Евродепутаты выступили за выход Великобритании из ЕС до начала выборов в Европейский парламент.

Тем временем в Госдуме прокомментировали призыв к премьеру-министру Великобритании Терезе Мэй изменить подход в ситуации с Brexit. Дмитрий Новиков подчеркнул, что неопределенность отношений ЕС и Британии создает сложную ситуацию для экономического взаимодействия. При этом, как подчеркнул первый зампред, «экономика Великобритании даже в условиях сегодняшней непростой мировой конъюнктуры остаётся одной из самых устойчивых в Евросоюзе».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года стало известно о том, что Ирландские боевики готовят покушение на Елизавету II из-за выхода Британии из ЕС. В Ольстере опять оживились сепаратисты и снова стали происходить теракты.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU