Reuters: Саммит Евросоюза даст Великобритании отсрочку по Brexit только до 22 мая
Информационное агентство Reuters заявило, что саммит ЕС даст Великобритании отстрочку по Brexit только до 22 мая.
Ранее в Европарламенте подчеркнули, что выход Британии из Евросоюза после 23 мая этого года невозможен. Евродепутаты выступили за выход Великобритании из ЕС до начала выборов в Европейский парламент.
Тем временем в Госдуме прокомментировали призыв к премьеру-министру Великобритании Терезе Мэй изменить подход в ситуации с Brexit. Дмитрий Новиков подчеркнул, что неопределенность отношений ЕС и Британии создает сложную ситуацию для экономического взаимодействия. При этом, как подчеркнул первый зампред, «экономика Великобритании даже в условиях сегодняшней непростой мировой конъюнктуры остаётся одной из самых устойчивых в Евросоюзе».
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года стало известно о том, что Ирландские боевики готовят покушение на Елизавету II из-за выхода Британии из ЕС. В Ольстере опять оживились сепаратисты и снова стали происходить теракты.
Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.
ИСТОЧНИК KP.RU
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