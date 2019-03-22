Лидеры ЕС согласились отложить Brexit до 22 мая
Но при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из Евросоюза
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Лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу Великобритании об отсрочке Brexit: ЕС согласен отложить «развод» до 22 мая при условии, что уже на следующей неделе британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из Европейского Союза.
Если же этого не произойдет, отсрочка продлится только до 12 апреля, говорится в итоговом заключении саммита в Брюсселе, опубликованном на сайте Евросовета.
ИСТОЧНИК KP.RU