2019-03-22T02:55:35+03:00
Политика

Лидеры ЕС согласились отложить Brexit до 22 мая

Но при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из Евросоюза
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Лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу Великобритании об отсрочке Brexit: ЕС согласен отложить «развод» до 22 мая при условии, что уже на следующей неделе британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из Европейского Союза.

Если же этого не произойдет, отсрочка продлится только до 12 апреля, говорится в итоговом заключении саммита в Брюсселе, опубликованном на сайте Евросовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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