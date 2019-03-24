2019-03-24T15:25:58+03:00
Политика

Назарбаев сообщил Путину об отставке за пару часов до публичного заявления

Представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности разговора главы нашего государства с экс-президентом Казахстана [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Российский лидер Владимир Путин и экс-президент Казахстана Нурсултан НазарбаевРоссийский лидер Владимир Путин и экс-президент Казахстана Нурсултан НазарбаевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности разговора главы нашего государства Владимира Путина с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Речь идет о беседе, которая состоялся в минувший вторник, 19 марта, за пару часов до того, как бывший казахстанский лидер объявил о своей отставке.

Как заявил представитель Кремля, Назарбаев сам позвонил Путину. «Нурсултан Абишевич звонил сам. Собственно, они часто созваниваются по мере необходимости. <…> Звонил он за пару часов до объявления», - сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Также пресс-секретарь добавил, что в ближайшее время контакты России и Казахстана на высшем уровне будут продолжены. Как заметил Дмитрий Песков, соседняя республика является очень важным партнером Москвы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил о снятии с себя президентских полномочий и назначил исполняющим обязанности руководителя республики Касым-Жомарта Токаева, который до этого был главой сената (верхней палаты) парламента страны. А в минувшую среду, 20 марта, Токаев принес присягу народу Казахстана.

Казахстан: Президент Назарбаев заявил об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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