2019-03-19T16:17:15+03:00
Политика

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку

Политик 19 марта выступил с официальным обращением к народу
Дарья ИВАШКИНА
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Нурсултан Назарбаев.Нурсултан Назарбаев.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая во вторник, 19 марта, с обращением к народу своей страны, объявил о том, что принял решение уйти в отставку.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», - сказал политик в своем обращении, которое транслировалось в эфире республиканских телеканалов.

Как выяснилось, исполнять обязанности главы государства до следующих президентских выборов будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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