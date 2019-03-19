Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая во вторник, 19 марта, с обращением к народу своей страны, объявил о том, что принял решение уйти в отставку.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», - сказал политик в своем обращении, которое транслировалось в эфире республиканских телеканалов.

Как выяснилось, исполнять обязанности главы государства до следующих президентских выборов будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.