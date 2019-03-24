2019-03-24T16:04:39+03:00
Политика

Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям

По словам представителя Кремля, президент РФ прорабатывает материалы по линии ведомств, а также знакомится с внешними и внутренним делами страны
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава нашего государства Владимир Путин готовится к публичным мероприятиям.

Как заявил представитель Кремля, в первую очередь российский лидер прорабатывает материалы по линии ведомств, встречается с министрами и совершает телефонные звонки. «Работает с информацией, которую он получает по линии разных ведомств и (совершает) телефонные звонки. К нему приходят ближайшие помощники, он вызывает министров, руководителей ведомств, звонит, задает вопросы по ситуации», - сказал Песков.

Затем, по словам пресс-секретаря, Путин знакомится с новыми сведениями о внешних и внутренних делах страны. «Получает для себя какой-то update (обновление данных) и по внутренним делам в первую очередь, и по международным», - заметил представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия 1».

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, не так давно Песков рассказал журналистам, чем глава нашего государства занимается во время долгих перелетов. Как тогда выяснилось, в самолете российский лидер смотрит подготовленные для него телевизионные подборки, читает дайджесты СМИ, а также работает с документами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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