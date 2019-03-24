2019-03-24T19:05:58+03:00
В мире

Круизный лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Молде

Все пассажиры судна в ближайшее время будут доставлены в отель [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Круизный лайнер Viking SkyКруизный лайнер Viking SkyФото: REUTERS
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В воскресенье, 24 марта, круизный лайнер Viking Sky, который в минувшую субботу потерял ход у западного побережья Норвегии, прибыл в порт города Молде. Как стало известно, он был отбуксирован туда с помощью специального судна.

Таким образом, на берег были доставлены оставшиеся пассажиры и члены экипажа парома. Как ожидается, в ближайшее время всех 894 человек доставят в отель, где также организован центр по оказанию помощи, передает агентства NTB.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 23 марта, стало известно, что Viking Sky потерял ход у западного побережья Норвегии. После этого с помощью вертолетов с парома эвакуировали в общей сложности 479 из 1373 пассажиров. Причем 17 человек пришлось госпитализировать: в основном все они получили ушибы и переломы. Затем же эвакуацию с круизного лайнера завершили и судно направилось в норвежский порт Молде.

Спасение круизного лайнера Viking Sky.В Норвегии спасли круизный лайнер, у которого во время шторма отказали всё четыре двигателя. На борту находились 1373 человека. Они никогда не забудут увиденное...

ИСТОЧНИК KP.RU

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