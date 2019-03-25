"Лучший учитель в мире" получил в Дубае премию в один миллион долларов
Один миллион долларов получил в качестве премии за победу в конкурсе "Лучший учитель в мире" монах-францисканец Питер Табичи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дубая, где и состоялась церемония награждения.
Приз победителю вручил наследный принц Дубая Шейх Хамдан бин Мухаммед бин Рашид Аль Мактум. Вести мероприятие пригласили голливудскую звезду Хью Джекмана.
Тридцатишестилетний Питер Табичи преподает математику и физику в одной из сельских школ в Кении. Школа очень маленькая и бедная. В ней один компьютер на 58 учеников. Учитель часть своей зарплаты отдает нуждающимся.
Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея вручает премию "лучшему учителю в мире" начиная с 2015 года. В этом году на нее было подано 10 тысяч заявок из 179 стран. Финалистами этого года стали учителя из Индии, Австралии, США, Кении, Нидерландов, Бразилии, Японии, Аргентины, Великобритании и Грузии.
В прошлом году миллион долларов получила британская учительница по искусству и текстилю Андрия Зафирак, которая помогала студентам из беднейших семей Британии.
ИСТОЧНИК KP.RU