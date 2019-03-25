"Лучший учитель в мире" получил в Дубае премию в один миллион долларов

СЕГОДНЯ 03:45 2019-03-25T03:46:52+03:00

Питер Табичи с наградой позирует для фото вместе с Хью Джекманом и наследным принцем Дубая. Фото: пресс-служба правительства Дубая

В этом году наградили преподавателя математики и физики из Кении

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Один миллион долларов получил в качестве премии за победу в конкурсе "Лучший учитель в мире" монах-францисканец Питер Табичи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дубая, где и состоялась церемония награждения.

Приз победителю вручил наследный принц Дубая Шейх Хамдан бин Мухаммед бин Рашид Аль Мактум. Вести мероприятие пригласили голливудскую звезду Хью Джекмана.

Тридцатишестилетний Питер Табичи преподает математику и физику в одной из сельских школ в Кении. Школа очень маленькая и бедная. В ней один компьютер на 58 учеников. Учитель часть своей зарплаты отдает нуждающимся.

Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея вручает премию "лучшему учителю в мире" начиная с 2015 года. В этом году на нее было подано 10 тысяч заявок из 179 стран. Финалистами этого года стали учителя из Индии, Австралии, США, Кении, Нидерландов, Бразилии, Японии, Аргентины, Великобритании и Грузии.

В прошлом году миллион долларов получила британская учительница по искусству и текстилю Андрия Зафирак, которая помогала студентам из беднейших семей Британии.

ИСТОЧНИК KP.RU