Российские военные прибыли в Венесуэлу на двусторонние консультации
Целью визита российских военнослужащих в Каракас является участие в двусторонних консультациях. Такое заявление сделал дипломатический источник в венесуэльской столице, комментируя сообщения о прибытии в аэропорт Майкетия имени Симона Боливара нескольких самолетов РФ.
По его мнению, в произошедшем нет абсолютно "ничего загадочного", поскольку речь идет о реализации давно заключенных соглашений.
"У России (с Венесуэлой. - прим. ред.) есть ряд контрактов, которые находятся в стадии выполнения, в том числе контракты по военно-техническому сотрудничеству", — цитирует РИА Новости собеседника агентства.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62. Они доставили в Венесуэлу не только 35 тонн гуманитарного груза, но еще и 99 военнослужащих во главе с неким высокопоставленным генералом. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Митинг в Венесуэле.
ИСТОЧНИК KP.RU