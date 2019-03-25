Российские военные прибыли в Венесуэлу на двусторонние консультации

СЕГОДНЯ 07:21 2019-03-25T07:21:42+03:00

Цель их визита напрямую связана с реализацией давно заключенных контрактов

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Целью визита российских военнослужащих в Каракас является участие в двусторонних консультациях. Такое заявление сделал дипломатический источник в венесуэльской столице, комментируя сообщения о прибытии в аэропорт Майкетия имени Симона Боливара нескольких самолетов РФ.

По его мнению, в произошедшем нет абсолютно "ничего загадочного", поскольку речь идет о реализации давно заключенных соглашений.

"У России (с Венесуэлой. - прим. ред.) есть ряд контрактов, которые находятся в стадии выполнения, в том числе контракты по военно-техническому сотрудничеству", — цитирует РИА Новости собеседника агентства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62. Они доставили в Венесуэлу не только 35 тонн гуманитарного груза, но еще и 99 военнослужащих во главе с неким высокопоставленным генералом. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693740" frameborder="0"></iframe> Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU