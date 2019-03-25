2019-03-25T07:37:55+03:00
Общество

В Госдуме предложили полностью запретить продукты с трансжирами

Искусственно гидрогенизированные жиры являются источником многих заболеваний, в частности, сердечно-сосудистых
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Больше всего трансжиров содержится в фастфудеБольше всего трансжиров содержится в фастфудеФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил проработать вопрос поэтапного снижения использования искусственных трансжиров в российской пищевой промышленности вплоть до полного их запрета. Соответствующая инициатива приводится в письме, направленном министру здравоохранения Веронике Скворцовой и главе Минпромторга Денису Мантурову.

По мнению парламентария, данные ведомства должны совместно разработать поправки в законодательство, вносящие запрет на продажу продукции с трансжирами в предприятиях общественного питания.

"Количество такой "начинки" в пище россиян достигает подчас 40-50%. Особо отличается в этом смысле сетевой фастфуд", - указал Милонов.

Депутат напомнил, что ранее Всемирная организация здравоохранения признала искусственно гидрогенизированные жиры источником всяких заболеваний, в частности, сердечно-сосудистых, а потому необходимо срочно выработать национальную стратегию отказа от них с постепенным снижением суточной нормы потребления, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что в Национальном исследовательском центре "Здоровое питание" уже также признали опасность трансжиров. Специалисты выяснили, что они не имеют питательной ценности и повышают уровень "плохого" холестерина в организме, а ведь именно он способствует атеросклерозу и формированию склеротических бляшек на стенках сосудов. Также трансжиры негативно влияют на психику и провоцируют отдельные виды онкологических заболеваний.

Трансжиры: полезны экономике, но вредны для человека. Что победит?.С 1 января 2018 года ужесточились требования по ввозу и использованию трансжиров на территории России. Это может повлечь за собой увеличение импорта заменителей - тропического сырья, а именно пальмового масла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко пригрозил врагам неким "смертоносным оружием"
Сергей Безруков: «Сериал «Годунов. Продолжение» откроет одну из самых трагичных страниц истории
Патрушев объяснил, почему США так ведут себя по отношению к Венесуэле
Запущенная из Газы ракета попала в дом на территории Израиля
Российские военные прибыли в Венесуэлу на двусторонние консультации
Погода в Москве на 25 марта 2019 года: утром ожидается гололедица
По Мексике к США движется новый караван мигрантов
В ДНР сообщили о "подлом плане" Порошенко
Советский разведчик назвал причину проигрыша Спасского в матче с Фишером
В Раде рассказали, столько Украина потеряет без транзита российского газа
Взрыв произошел на военной базе США в Японии
Демократов в Конгрессе США разочаровали итоги расследования Мюллера
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним документом
В Москве водитель джипа сбил пешехода и скрылся с места ДТП
"Лучший учитель в мире" получил в Дубае премию в один миллион долларов
В Польше задержали бывшего главу компании-владельца ТЦ "Зимняя Вишня"
Более 360 беженцев покинули лагерь "Эр-Рукбан" за сутки
Из музея в мечеть: Эрдоган хочет изменить статус собора Святой Софии
Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над США с 25 по 30 марта