В Госдуме предложили полностью запретить продукты с трансжирами

СЕГОДНЯ 07:37 2019-03-25T07:37:55+03:00

Больше всего трансжиров содержится в фастфуде Фото: Анастасия Осипова

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил проработать вопрос поэтапного снижения использования искусственных трансжиров в российской пищевой промышленности вплоть до полного их запрета. Соответствующая инициатива приводится в письме, направленном министру здравоохранения Веронике Скворцовой и главе Минпромторга Денису Мантурову.

По мнению парламентария, данные ведомства должны совместно разработать поправки в законодательство, вносящие запрет на продажу продукции с трансжирами в предприятиях общественного питания.

"Количество такой "начинки" в пище россиян достигает подчас 40-50%. Особо отличается в этом смысле сетевой фастфуд", - указал Милонов.

Депутат напомнил, что ранее Всемирная организация здравоохранения признала искусственно гидрогенизированные жиры источником всяких заболеваний, в частности, сердечно-сосудистых, а потому необходимо срочно выработать национальную стратегию отказа от них с постепенным снижением суточной нормы потребления, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что в Национальном исследовательском центре "Здоровое питание" уже также признали опасность трансжиров. Специалисты выяснили, что они не имеют питательной ценности и повышают уровень "плохого" холестерина в организме, а ведь именно он способствует атеросклерозу и формированию склеротических бляшек на стенках сосудов. Также трансжиры негативно влияют на психику и провоцируют отдельные виды онкологических заболеваний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/651764" frameborder="0"></iframe> Трансжиры: полезны экономике, но вредны для человека. Что победит?.С 1 января 2018 года ужесточились требования по ввозу и использованию трансжиров на территории России. Это может повлечь за собой увеличение импорта заменителей - тропического сырья, а именно пальмового масла.

ИСТОЧНИК KP.RU