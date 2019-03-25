При ракетном обстреле из Сектора Газа пострадали шесть израильтян
Шестеро израильтян пострадали в результате ракетного обстрела из Сектора Газа, который был осуществлен рано утром в понедельник, 25 марта.
Сайт kp.ru писал о том, что один из снарядов попал в частный дом в городе Кфар-Сава в сельскохозяйственной местности Мишмерет. От удара здание обрушилось и загорелось.
Запущенная из Газы ракета попала в дом под Тель-Авивом.
В результате травмы получили двое детей и четверо взрослых, среди которых 50-летняя женщина с легкими ожогами и ранами от осколков стекла. Также на месте происшествия были обнаружены тела четырех собак, а несколько соседей пребывали в состоянии шока.
Сам дом, в который попала ракета, согласно данным Jerusalem Post, еще долго находился в огне, однако к настоящему моменту сотрудникам пожарной службы удалось взять пламя под контроль и потушить его.
ИСТОЧНИК KP.RU