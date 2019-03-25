При ракетном обстреле из Сектора Газа пострадали шесть израильтян

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-25T09:21:01+03:00

На месте ЧП были обнаружены тела четырех собак, которые погибли от удара Фото: REUTERS

Снаряд упал прямо на жилой дом, который обрушился и сразу загорелся [видео]

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Шестеро израильтян пострадали в результате ракетного обстрела из Сектора Газа, который был осуществлен рано утром в понедельник, 25 марта.

Сайт kp.ru писал о том, что один из снарядов попал в частный дом в городе Кфар-Сава в сельскохозяйственной местности Мишмерет. От удара здание обрушилось и загорелось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699051" frameborder="0"></iframe> Запущенная из Газы ракета попала в дом под Тель-Авивом.

В результате травмы получили двое детей и четверо взрослых, среди которых 50-летняя женщина с легкими ожогами и ранами от осколков стекла. Также на месте происшествия были обнаружены тела четырех собак, а несколько соседей пребывали в состоянии шока.

Сам дом, в который попала ракета, согласно данным Jerusalem Post, еще долго находился в огне, однако к настоящему моменту сотрудникам пожарной службы удалось взять пламя под контроль и потушить его.

ИСТОЧНИК KP.RU