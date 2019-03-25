2019-03-25T09:55:09+03:00
Политика

Следующий саммит БРИКС пройдет в городе Бразилиа 13-14 ноября

Главной темой обсуждения станет "Экономический рост для инновационного будущего"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Встреча членов объединения намечена на 13–14 ноябряВстреча членов объединения намечена на 13–14 ноябряФото: REUTERS
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Следующий саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который станет уже одиннадцатым по счету, пройдет 13-14 ноября 2019 года в городе Бразилиа. Об этом сообщили в пресс-службе бразильского председательства в объединении.

Известно, что местом проведения мероприятия станет дворец "Итамарати", где располагается министерство внешних связей южноамериканского государства. При этом сама Бразилия примет саммит уже во второй раз. В последний раз лидеры стран-членов международного объединения собирались здесь в 2010 году еще в четырехстороннем формате. ЮАР официально вошла в состав БРИКС годом позже.

Главной темой обсуждений в 2019 году станет "Экономический рост для инновационного будущего". Среди основных приоритетов - научно-технологическое и инновационное сотрудничество, цифровая экономика, борьба с организованной преступностью и отмыванием денег, а также укрепление взаимодействия по линии Делового совета БРИКС и Нового банка развития, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что следующей принимающей стороной станет Россия. Саммит БРИКС 2020 года пройдет в Челябинске.

Путин на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.Владимир Путин проведет переговоры с президентом ЮАР, лидерами Аргентины, Анголы, Турции, Замбии, Китая, Индии

ИСТОЧНИК KP.RU

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