Трамп указал на незаконность предъявленных ему обвинений в сговоре с РФ

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-25T10:36:36+03:00

По мнению президента США, таким образом демократы всего лишь пытались свергнуть его с поста

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Президент США Дональд Трамп указал на то, что, обвинив его в неком сотрудничестве с российскими властями, демократы нарушили закон, а потому их действиям должна быть дана правовая оценка. Соответствующее заявление было сделано во время выступления американского политика в воскресенье, 24 марта.

По словам Трампа, все началось еще до того, как он был избран главой государства, и в итоге свелось к неудачной попытке свержения власти.

"Позор, что нашей стране пришлось пройти через это. Честно говоря, позор, что вашему президенту пришлось пройти через это", - сказал президент во время выступления по Флориде, трансляцию которого вел телеканал CNN.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер более года расследовал возможный сговор Трампа и его союзников с российскими властями, однако в итоговом документе ему пришлось признать отсутствие какой-либо связи между победой республиканца на выборах и влиянием Москвы.

Сайт kp.ru писал о том, что многих демократов и противников действующей власти такой ответ не устроил и они потребовали опубликовал все доказательства из отчета.

ИСТОЧНИК KP.RU