Дональд Трамп: С Россией не было сговора

Совершенно неожиданно для вечера выходного дня американские телеканалы прервали вещание и в режиме экстренной новости сообщили о публикации результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Напомним, что более года Мюллер расследовал возможный сговор Дональда Трампа и его приближенных с Россией с целью победы кандидата от Республиканский партии на последних выборах в США. В документе говорится, что «сознательного сговора с Россией ни самого Трампа, ни кого-либо из сотрудников его предвыборного штаба не было».

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Трампа и МосквойФото: REUTERS

Правда, министр юстиции США Уильям Барр отметил, что оставляет за собой законное право оценки поведения и деятельности Трампа и возможной последующей квалификации их в качестве преступления.

Реакция Трампа давно и хорошо известна: он всегда настаивал на своей невиновности и надуманности предмета расследований спецпрокурора. На исходе уикэнда, покидая свое поместье во Флориде Трамп он заявил, что стыдится того, что такая держава, как США, должна была пройти через такое постыдное расследование, закончившееся пшиком. «Итак, после долгих расследований, после того, как многие люди были в него втянуты, после того, как все смотрели лишь в одну строну…Сговор с Россией- самое смешное, что я когда-либо слышал. С Россией не было сговора», - сказал Трамп.

Министр юстиции США Уильям Барр обнародовал четырехстраничную версию доклада МюллераФото: REUTERS

Лидер демократического большинства в Конгрессе США Стени Хойер отказывается верить новостям: «Я тщательно рассмотрю отчет целиком. Я не буду удовлетворен до тех пор, пока не будет представлен полный отчет и все собранные доказательства… Сам отчет должен быть опубликован в полном объеме, как дополнение к заключению»

Не удовлетворили последние новости и экс-директора ФБР США Джеймса Коми, который твитнул: «Слишком много вопросов осталось…»

В лагере Трампа все довольны. Там назвали отчет Мюллера полным оправданием.

Но несмотря на своеобразный уход Мюллера со сцены, американский минюст продолжает серию расследований, связанных с Трампом и его приближенными. Также офис прокурора штата Нью-Йорк не закрыл и продолжает расследовать несколько дел, в которых фигурирует и сам Трамп, и принадлежащая ему TrumpOrganization, и инагуарационный комитет его предвыборной кампании. Открытым остается и вопрос по поводу денег, выплаченных за молчание стриптизерше Сторми Дэниэлс, якобы вступавшей в половую связь с Дональдом Трампом и получившей за свое молчание солидные суммы.

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