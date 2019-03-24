2019-03-24T23:18:45+03:00
Политика

Мюллер в ходе расследования выяснил, что Трамп не совершал преступлений

Спецпрокурор США не нашел никаких доказательств существования сговора членов избирательного штаба республиканца с Россией
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Спецпрокурор США Роберт МюллерСпецпрокурор США Роберт МюллерФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Расследование, которым руководил спецпрокурор США Роберт Мюллер, доказало, что президент страны Дональд Трамп не совершал никаких преступлений. Об этом говорится в докладе, подготовленном по итогам расследования спецпрокурора США.

Министерство юстиции на своем сайте опубликовало 24 марта основные выводы из документа.

"Как было отмечено выше, спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года", - сообщил министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.

Более того, Мюллер пришел к выводу, что Трамп вообще не совершал никаких действий, которые можно было бы расценивать как воспрепятствование правосудию.

Однако спецпрокурор утверждает, что Россия все же пыталась влиять на президентсткие выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" и хакерские атаки. При этом никаких обвинительных заключений по итогам расследования не выдвинуто.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 22 марта, стало известно, что начатое в мае позапрошлого года расследование приписываемого России "вмешательства" в американские президентские выборы 2016 года завершено. В США сразу потребовали обнародовать итоговый отчет Мюллера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков: В Кремле пока не видели доклад по расследованию Мюллера
Лидер демократов Таиланда объявил об отставке из-за провала на выборах
После ЧП с паромом в Норвегии к врачам обратились 27 человек
Польша объяснила, почему не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам
В конгрессе США заявили о неизбежности импичмента Трампа
Порошенко обвинили в убийстве собственного брата
В Совете Федерации прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Штаб Порошенко призвал Тимошенко извиниться за ложь о расследовании в ЕС
Группа российских военных прибыла в Венесуэлу
Названы ведущие нового сезона «Ледниковый период. Дети»
В Белграде сербские радикалы сожгли флаги НАТО и ЕС
Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим