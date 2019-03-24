Мюллер в ходе расследования выяснил, что Трамп не совершал преступлений

СЕГОДНЯ 23:15 2019-03-24T23:18:45+03:00

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Расследование, которым руководил спецпрокурор США Роберт Мюллер, доказало, что президент страны Дональд Трамп не совершал никаких преступлений. Об этом говорится в докладе, подготовленном по итогам расследования спецпрокурора США.

Министерство юстиции на своем сайте опубликовало 24 марта основные выводы из документа.

"Как было отмечено выше, спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года", - сообщил министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.

Более того, Мюллер пришел к выводу, что Трамп вообще не совершал никаких действий, которые можно было бы расценивать как воспрепятствование правосудию.

Однако спецпрокурор утверждает, что Россия все же пыталась влиять на президентсткие выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" и хакерские атаки. При этом никаких обвинительных заключений по итогам расследования не выдвинуто.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 22 марта, стало известно, что начатое в мае позапрошлого года расследование приписываемого России "вмешательства" в американские президентские выборы 2016 года завершено. В США сразу потребовали обнародовать итоговый отчет Мюллера.

ИСТОЧНИК KP.RU