2019-03-25T11:01:46+03:00
Общество

Умер американский сценарист и режиссер Ларри Коэн

Ларри Коэн умер в возрасте 77 лет
Марина ВЕНЦОВА
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Сценарист и режиссер Ларри КоэнСценарист и режиссер Ларри Коэн
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Ларри Коэн - сценарист и режиссер, прославившийся созданием фильмов ужасов, умер 23 марта на 78 году жизни в Лос-Анджелесе.

Он скончался в окружении родных и близких, как сообщает The Hollywood Reporter.

Коэн стал популярным благодаря созданию малобюджетных фильмов ужасов. Всего им были написаны сценарии более чем к 80 фильмам и сериалам. Среди них "Бестселлер», «Вкусная дрянь», «Маньяк-полицейский». Он также стал режиссером телесериала «Мастера ужасов», после которого получил такое же прозвище. Кроме того, к работам Коэна относятся «Оно живо», «Возвращение в Салем» и еще около 20 проектов.

"Вся команда #KingCohen оплакивает потерю своей звезды, героя и короля, #LarryCohen. Больше его бесподобных талантов было только его гигантское сердце. Влияние, которое он оказал на телевидение и кино, будет ощущаться всегда", - говорится у него на странице в "Фейсбуке".

ИСТОЧНИК KP.RU

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