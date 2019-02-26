Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО до апреля

Во вторник в Мосгорсуде рассматривали апелляцию защиты Кокорина, Мамаева и Ко на продление их ареста. Напомним, три недели назад Тверской суд увеличил срок предварительной «отсидки» до шести месяцев - до 8 апреля.

В городской суд футболистов из Бутырки не повезли - устроили с изолятором сеанс видеосвязи. Адвокаты вновь говорили о затягивании дела. И что обычно обвиняемые по таким статьям так долго в СИЗО не сидят. Это, кстати, правда. Красноречивый недавний случай - на детском хоккейном матче в Медведково повздорили два папы. Один другому почти в упор выстрелил в голову из травматического пистолета. Пострадавшего с пробитым черепом повезли спасать в больницу. А стрелка следователь отпустил под подписку о невыезде. Хотя статья та же - «хулиганство», и последствия для здоровья серьезней.

Напомним, расследование дела Кокорина и Мамаева закончилось еще в двадцатых числах декабря. Потом весь январь потерпевшие знакомились с делом. И вот уже почти март начался. В суде следователь сообщил, что нужны еще пару недель - чтобы братья Кокорины, Мамаев и друг его Протасовицкий почитали «дополнительные материалы».

Словом, поговорили. Судья ушел в специальную комнату, думать, а через двадцать минут озвучил свое решение: апелляция защиты отклонена. То есть, игроки «Зенита» и «Краснодара» будут еще сидеть в изоляторе как минимум до апреля.

- Прокуратура еще в декабре подчеркивало, что само дело не представляет особой сложности, к тому же, оно совершено в условиях очевидности - есть записи с камер видеонаблюдения, - объясняет адвокат Мамаева Игрь Бушманов. - По закону обвиняемые по делам такой категории на стадии следствия не могут находиться в СИЗО более полугода. Но если до 8 апреля дело будет передано в суд, арест снова могут продлить... Хотя мы продолжаем настаивать, что для этого нет никаких оснований. Для нас очевидно, что дело продолжают сознательно затягивать. Зачем? Непонятно.

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